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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة وشيكة تهدد أمريكا.. مسار تصادمي حول التمويل الحكومي يثير مخاوف الإغلاق

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

أفادت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، بأنه من المتوقع أن تتصاعد المعركة حول كيفية تمويل الحكومة الفيدرالية هذا الأسبوع عندما يعود الكونجرس للانعقاد بعد عطلة استمرت أسبوعين.

والأغلبية الجمهورية في مجلس النواب في مسار تصادمي مع مجلس الشيوخ حيث يقدم المتخصصون في كلا المجلسين نسخا متضاربة من الحزمة الشاملة، والتي يجب أن تصبح قانونا بحلول 30 سبتمبر لمنع إغلاق الحكومة.

وعلى عكس مجلس النواب، تحرك قادة مجلس الشيوخ على مسار الحزبين، ويقول أعضاء رئيسيون في مجلس الشيوخ إنهم يعتزمون إعادة تأكيد أنفسهم بعد أن أخذوا مقعدا خلفيا في مفاوضات سقف الديون الأخيرة.

ومع ذلك، فإن الانقسامات حول المساعدات الأمريكية لأوكرانيا وإدراج قيود الإجهاض المدعومة من الحزب الجمهوري والسياسات المناهضة للمثليين قد زادت من تعقيد العمل على مشروع القانون الذي يجب تمريره، مع عطلة لمدة شهر في أغسطس تمنح الكونجرس وقتا محدودا للتوصل إليه.

في محاولة لاسترضاء الأعضاء المحافظين المتطرفين الغاضبين من اتفاقية الميزانية في صفقة سقف الديون، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، ورئيس مخصصات مجلس النواب كاي جرانجر، جمهوري من تكساس، أنهما سيمرران التمويل بمستويات أقل مما هو محدد في القانون الأخير.

وانتقد الديمقراطيون ذلك باعتباره خرقا للاتفاق.

وقال السناتور كريس فان هولين، عضو لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، المكلفة بكتابة مشاريع قوانين التمويل الحكومي جنبا إلى جنب مع نظيرتها في مجلس النواب، “ما يفعله رئيس مجلس النواب مكارثي هو زيادة مخاطر إغلاق الحكومة”.

وأضاف فان هولين ، الذي اتهم مكارثي بـ”تلبية احتياجات أعضائه اليمينيين المتطرفين”، أنه “من الواضح أنه انتهاك للاتفاق الذي أبرمه رئيس مجلس النواب مكارثي مع الرئيس… من الواضح أنها ستصنع بعض اللحظات الصعبة”.

ويقول كبار الجمهوريين في مجلس النواب، الذين صوتوا على سلسلة من مشاريع قوانين الاعتمادات خارج اللجنة قبل عطلة 4 يوليو، إنهم يريدون إعادة تعريف كيفية النظر إلى اتفاقيات الإنفاق.

ووصف جرانجر اتفاق ميزانية سقف الديون بأنه سقف وليس حدا أدنى للجولة التالية من التمويل الحكومي.

وقال النائب تشيب روي، جمهوري من تكساس، إن المحافظين في مجلس النواب يحاولون تصحيح الأخطاء المتصورة في معركة الحد من الديون، بما في ذلك مستويات التمويل التي يعتقدون أنها مرتفعة للغاية.

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وأضاف: “لدينا خلافات كبيرة حول كيفية وماذا حدث فيما يتعلق بزيادة سقف الديون. لذلك نحاول الآن إعادة الفرقة معا مرة أخرى”.

بالإضافة إلى السياسات التي تتبع الإجهاض وحقوق المثليين، انتقد الديمقراطيون في مجلس النواب التدابير الأخرى التي أضافها الجمهوريون إلى مشاريع قوانين الاعتمادات الخاصة بهم ، بما في ذلك التخفيضات في تمويل الطاقة الريفية، وحظر برامج التنوع العسكري وإلغاء الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة بموجب قانون خفض التضخم.

بينما يخوض الجمهوريون في مجلس النواب معركة مع الديمقراطيين، يتخذ مجلس الشيوخ نهجا مختلفا في وضع علامة على التشريعات عند الحدود القصوى المتفق عليها وتجنب السياسات التي تعتبر حبوبا سامة لأي من الحزبين.

أمريكا الكونجرس الحكومة الفيدرالية

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