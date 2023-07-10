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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا وألمانيا تتخليان عن أوكرانيا في قمة الناتو.. صحيفة بيلد تكشف المستور

زيلينسكي
زيلينسكي

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلا عن مصادر، اليوم الاثنين، إن ألمانيا والولايات المتحدة سترفضان طلب عضوية أوكرانيا في قمة الناتو المقبلة.

وأكدت الصحيفة الألمانية، أن برلين وواشنطن ستضغطان لبيان ختامي في قمة الناتو يقتصر على مواصلة دعم أوكرانيا.

وقالت شبكة "بلومبرغ" إن الرئيس الأوكراني، زيلينسكي سيصل للمشاركة في قمة الناتو في فيلنيوس يوم الأربعاء.

ومن المقرر، أن تعقد قمة الناتو المقبلة في مدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، خلال 11 و12 من الشهر الجاري.

ومن أهداف الناتو تعزيز الأمن والدفاع المشترك للدول الأعضاء بكافة السبل السياسية والعسكرية ضد أي تهديد خارجي. وكان الهدف الرئيسي لتشكيل الناتو في عام 1949 هو مواجهة تهديد التوسع السوفيتي في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

ووفقا لمعاهدة شمال الأطلسي، يتفق أعضاء الناتو على أن أي هجوم مسلح ضد واحد منهم يعتبر هجوما ضد جميعهم. ويجب على الدول الأعضاء أن تلتزم بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحل النزاعات سلمياً، وأن تنفق 2 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

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