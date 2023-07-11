عصام عمر: قلة الأعمال دفعتني للسفر لأمريكا

أكد الفنان عصام عمر، أنه لم يكتب لي النجاح في إختبارات قسم المسرح، ولكن على الرغم من ذلك، كان البعض يرى أنه امتلك موهبة وتوسطوا لي من أجل إعادة الإختبارات وبالفعل نجحت بعد إعادة الإختبار.

وقال عصام عمر، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، إنه سافرت إلى أمريكا نتيجة قلة الأعمال التي يتم عرضها عليا، ولكن وجدت صعوبة لأنه كان لا يوجد معي مال ولم أمتلك عمل.

فيلم بيلمس حياتي

وتابع الفنان عصام عمر، أنه تم عرض عمل عليا في أمريكا ولكنه رفضت، وقررت العودة لمصر، معلقا “ببقى في قمة ساعدتي وأنا بتفرج على فيلم بيلمس حياتي فأكيد في ناس كتير كدة”.

