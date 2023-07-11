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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عصام عمر: قلة الأعمال دفعتني للسفر لأمريكا

الفنان عصام عمر
الفنان عصام عمر

أكد الفنان عصام عمر، أنه لم يكتب لي النجاح في إختبارات قسم المسرح، ولكن على الرغم من ذلك، كان البعض يرى أنه امتلك موهبة  وتوسطوا لي من أجل إعادة الإختبارات وبالفعل نجحت بعد إعادة الإختبار.

 

وقال عصام عمر، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، إنه سافرت إلى أمريكا نتيجة قلة الأعمال التي يتم عرضها عليا، ولكن وجدت صعوبة لأنه كان لا يوجد معي مال ولم أمتلك عمل.

 

فيلم بيلمس حياتي

وتابع الفنان عصام عمر، أنه تم عرض عمل عليا في أمريكا ولكنه رفضت، وقررت العودة لمصر، معلقا “ببقى في قمة ساعدتي وأنا بتفرج على فيلم بيلمس حياتي فأكيد في ناس كتير كدة”.
 

المسرح الاختبارات أمريكا فيلم صاحبة السعادة

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