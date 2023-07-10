التجربة مرعبة.. الفنان عصام عمر يكشف أهم مشاهد مسلسل بالطو.. فيديو

أكد الفنان عصام عمر، أن منصة "واتش ات" تحمست لوجودي في مسلسل "بالطو"، على الرغم من انها كانت تجربة مرعبة بالنسبة لي، مشيرا إلى أن جميع فريق عمل المسلسل قد أدوا دورهم بحب وإتقان،

وقال عصام عمر، خلال لقاء له لبرنامج “ًصاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي"، أن أفضل المشاهد التي أديتها بمسلسل “بالطو”، مشهد "اللي كنت رايجح فيه “للشيخ مرزوق في عربية الإسعاف بعد التأكيد على أن العلم ينتصر على الجهل والخرافات ولكن الوضع لم يتغير”.

مكنتش عارف أعمل الدور

وتابع الفنان عصام عمر، أن أيضا "المشهد الذي جمعني مع الفنان خالد الصاوي، كنت متوتر في المشهد ده وانا مكنتش عارف أعمل الدور"