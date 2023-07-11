كرم جبر: إسرائيل لن تحصل على السلام إلا بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن وزير الدفاع الإسرائيلي صرح بأن عملية جنين ستستمر لتحقيق أهدافها، وعددها 10 أهداف، وبعد وقت قليل، أعلنت إسرائيل الانسحاب من جنين، وخرج الشعب الفلسطيني يطلق الأعيرة النارية في الهواء؛ احتفالا بفشل العملية، وهذا المشهد ليس الأول وليس الأخير أيضا.

كرم جبر: إسرائيل لديها اعتقاد وهمي بشأن القوة الباطشة

وأضاف "جبر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن ما حدث في جنين يتكرر منذ 75 عاما، منذ حرب 1948 سيظل هذا المشهد يتكرر إذا لم تعود إسرائيل للسلام، وتعطي الشعب الفلسطيني حقوقه، موضحا أن إسرائيل ترغب في أن تكون جزء من المنطقة العربية، ولها علاقات واقتصاد مع الدول في الشرق الأوسط، ولكن هذا لن يحدث بشكل مجاني.

واستكمل، أن ثمن تواجد إسرائيل في المنطقة العربية والتعامل بشكل طبيعي هو إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه، "ماينفعش تطلب تعيش بشكل طبيعي، وتثير الكراهية والقتل والصراعات بين الفلسطينيين".

وأردف، أن إسرائيل تعتقد أن القوة الباطشة هي التي تضمن لهم الاستمرار في المنطقة وفي الأراضي الفلسطينية، "إسرائيل إذا استمرت بنفس المنطق ستظل في صراعات مستمرة، وستظل المنطقة مستمرة ومشتعلة إذا لم يتم تسوية القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن اعتقاد إسرائيل أن القوة هي ضمان استمرارها في المنطقة وهمي وواهي، ويجب أن يكون هناك عقلاء وأنصار للسلام للحديث مع إسرائيل عن خطورة ما تفعله.

ولفت إلى أن الجهاد والكفاح حق مشروع للشعب الفلسطيني ضد الأفعال التي تقوم بها إسرائيل، "أطفال فلسطين أسود مش خايفين من حد، في حين أن الجندي الإسرائيلي لابس بدلة حديدية عشان تحميه، لو بصت لإسرائيل للصورة دي هتفكر في المستقبل، وهتفكر في السلام".