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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين الفتوى: يجب على المسلم غض البصر حتى في المصيف

المصيف
المصيف

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الترفيه له أحكام وآداب، مستشهدا بحديث النبي (إياكم والجلوسَ بالطرقاتِ . قالوا: يا رسولَ اللهِ ، ما بُدٌّ لنا من مجالسِنا نتحدثُ فيها، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريقَ حقَّه . قالوا: وما حقُّ الطريقِ يا رسولَ اللهِ؟ قال: غضُّ البصرِ، وكفُّ الأذى, وردُّ السلامِ ، والأمرُ بالمعروفِ ، والنهي عن المنكرِ).

وأضاف عويضة عثمان ، في فتوى له ، غض البصر واجب على المسلم سواء في المصيف أو الحدائق أو المتنزهات ، حتى لا يسبب حرج أو جرح لمن أمامه، فعليه أن يترك الخلق للخالق، فلا يلقي بأذنه ولا بعينه على الناس من حوله.

وتابع : نحن فى مجتمع يحافظ على عاداته ويحافظ على الاحتشام والأعراض، وكلها تتفق مع فطرتنا، وهذه العادات تجعل المرء محافظ على الأخلاقيات العامة، وكل ده بنشوفه وإحنا ماشيين فى الشارع، لو واحد اتعرض لمرأة بيسمع كلمات".

وأضاف: "دائما نحافظ على اللسان، لأنه يطلق بعد النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، لما تروح المصيف بلاش النظر لما حرم الله عليك، إنشغل بنفسك ومن معك ولا تلق بالا للآخرين".
 

أمين الفتوى غض البصر المصيف الحدائق المتنزهات

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