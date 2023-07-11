رغم حسم الأهلي للقب.. الهبوط يشعل آخر جولات الدوري| اعرف مواعيدها

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر، إلى الجولة الختامية من مباريات الدوري المصري الممتاز، والمقرر أن تشهد صراعا شرسا هروبا من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

وتوج النادي الأهلي، مساء أمس الإثنين، بلقب الدوري المصري رسميا، للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه، دون الحاجة للفوز في مباراته القادمة أمام الزمالك.

وجاء حسم اللقب؛ بعد هزيمة بيراميدز بنتيجة 1-2 أمام سيراميكا كليوباترا؛ ليتوقف رصيد بيراميدز عند 67 نقطة؛ ما جعل الأهلي يتوج باللقب رسميا، ويعتبر الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا بلقب الدوري المصري.

وعلى الرغم من حسم لقب الدوري الا ان الجولة الأخيرة تشهد صراع كبير علي حسم الهابطين لدوري الدرجة الثانية.

وتحدد الجولة الأخير الفريقين الهابطين، من بين فرق أسوان وعزل المحلة والداخلية إلى دوري الدرجة الثانية، رفقة حرس الحدود، والذي ضمن الهبوط بشكل رسمي.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الأخيرة من الدوي، يوم الجمعة المقبل، 14 يوليو 2023، وتشهد المباريات التالية:

أسوان والداخلية، على ستاد أسوان.

حرس الحدود وغزل المحلة، على ستاد حرس الحدود (المكس).

إنبي وسيراميكا كليوباترا، على ستاد بتروسبورت.

البنك الأهلي وفيوتشر على ستاد القاهرة الدولي.

السبت 15 يوليو 2023

المصري البورسعيدي وسموحة، على ستاد برج العرب.

الإسماعيلي والاتحاد السكندري، على ستاد الإسماعيلية.

بيراميدز وطلائع الجيش، على استاد الدفاع الجوي.

وتختتم الجولة والدوري، يوم الأحد 16 يوليو 2023، بالمباريات التالية:

المقاولون العرب والأهلي، على ستاد المقاولون العرب.

الزمالك وفاركو، على ستاد القاهرة الدولي.