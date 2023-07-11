لا جديد يذكر.. تعليق شوبير على فوز الأهلي بالدوري

هنأ الإعلامي أحمد شوبير جماهير الأهلي بالفوز بالدوري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وكتب أحمد شوبير: "لا جديد يذكر ولا قديم يعاد".. الحساب الرسمي للدوري الإيطالي يهنئ النادي الأهلي بفوزه بالدوري المصري للمرة الـ 43. 🦅🏆".

علق النادي الاهلي علي خسارة بيراميدز من سيراميكا كيلو بارترا وفوز النادي الاهلي بالدوري .

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيس بوك :" ليلة عودة الدوري إلى بيته 😍

الأهلي بطل الدوري المصري موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ للمرة الثالثة والأربعين🏆



ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 75 نقطة من لعب 29 مباراة وتتبقى له 5 مباريات من عمر المسابقة ، تعادل في الوصافة بيراميدز برصيد 67 لعب 31 مباراة.

ونتيجة لذلك ، فإن فريق الأهلي بدرع الدوري بشكل رسمي ويعجل بتتويج ، الأهلي بدرع الدوري بشكل رسمي ويعجل بتتويج ، وذلك بسبب سيراميكا في سيراميكا في مباراة اليوم. النقطة 76 حال فوزه في مبارياته ، وحال وصول الأهلي للفوز في مباراة القمة سيتوج بالدرع بشكل رسمي ، حيث جاء نتيجة مباراة أمام بيراميدز.