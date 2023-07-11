أبويا في أمس الحاجه للدعاء.. مي كساب تطالب الجمهور بالدعاء لوالدها

طالبت الفنانة مي كساب، متابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، بالدعاء لوالدها ؛ عقب تعرضه لوعكةصحية.

ونشرت مي كساب، صورة لها رفقة والدها، وعلقت عليها: “أبويا أحلي حاجه في عمري كله أبويا اللي علمني أكون بني آدمه أبويا مريض في أمس الحاجه للدعاء يارب إكتبله الخبر اللي فيه رضاك وفيه صلاح حاله يارب إقف جمبنا مالناش غيرك إدعوله".

أكدت الفنانة مي كساب، أنها قدمت عددا من الأعمال الفنية التي لم تكن راضية عنها من أجل احتياجها للمال.

‎وقالت مي كساب، في تصريحات تليفزيونية: “عملت فيلم شمال يا دنيا عشان كنت محتاجة فلوس.. ولما قالولي مش هينزل في السينما كنت في قمة سعادتي".

وتابعت: "فيلم 8% بيحكي عن المهرجانات ودخلت العمل ده عشان أعرف عالم المهرجانات، وخرجت من الفيلم ده الناس كلها بتجري ورايا في السينمات وكانت شخصية أزعرينا قالبه الدنيا، ومش ندمانه على دوري في الفيلم مهما كانت عيوبه”.

يذكر أن نفت الفنانة مي كساب، في لقاء مع برنامج ET بالعربي، ما تم تداوله حول رفضها المشاركة في مسلسل جعفرالعمدة 2.

وأشادت مي كساب، بالمخرج محمد سامي، معربة عن ثقتها به وفي رؤيته الدرامية والإخراجية، مشيرة إلى أن فكرة الجزءالثاني من مسلسل جعفر العمدة جاءت بناء على رغبة الجمهور.

أعمال مي كساب

وكانت مي كساب تصدرت التريند في رمضان الماضي، بسبب دور "ثريا" الذي قدمته في مسلسل "جعفر العمدة"، معالفنان محمد رمضان.