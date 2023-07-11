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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ثوران بركان بالقرب من العاصمة الأيسلندية عقب زلزال مدمر

بركان
بركان

ذكر مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا، الاثنين، أن بركانًا ثار في شبه جزيرة ريكيانيس، جنوب غرب البلاد، بالقرب من العاصمة ريكيافيك، في أعقاب زلزال مدمر في المنطقة.

وقال ماثيو روبرتس، من قسم الخدمات والبحوث في المنظمة البحرية الدولية: “في الوقت الحالي، إنه انفجار صغير جدًا”. 

وأضاف أنه لا يوجد خطر مباشر وشيك على الناس في المنطقة.

وأعلن مطار العاصمة الأيسلندية، عبر موقعه على الإنترنت، أن حركة المرور في مطار كيفلافيك الدولي في ريكيافيك، لم تتعطل.

ومن المقرر أن يقوم خبراء من المنظمة البحرية الدولية، بتقييم مكان ظهور الحمم البركانية بالضبط وكيف يتطور الثوران خلال الساعات القادمة.

وقالت المنظمة البحرية الدولية إنه تأكد الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش.

أظهرت الصور والبث المباشر من قبل منافذ الأخبار المحلية MBL و RUV الحمم البركانية والدخان المنبعث من شق في الأرض على جانب جبل Fagradalsfjall.

شبه جزيرة ريكيانيس هي بقعة بركانية وزلزالية ساخنة جنوب غرب العاصمة ريكيافيك. 

وفي مارس 2021 ، اندلعت نوافير الحمم البركانية بشكل مذهل من شق يبلغ طوله 500-750 مترًا في الأرض في نظام Fagradalsfjall البركاني.

الأرصاد الجوية الحمم البركانية العاصمة الأيسلندية المنظمة البحرية الدولية توقيت جرينتش ريكيافيك مكتب الأرصاد

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