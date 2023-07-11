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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاقتصادي بول كروغمان: الدولار سيفقد هيمنته لكن ليس قريباً

صدى البلد

يرى الاقتصادي والحائز على جائزة نوبل بول كروغمان أن الدولار الأميركي سيفقد هيمنته كعملة الاحتياطي العالمي لكن ذلك لن يحدث قريباً.

وفي مقال لـ New York Times، قال كروغمان: هيمنة الدولار لن تستمر للأبد..لأنه لا يوجد ما يستمر إلى ما لا نهاية..لكن الضجة حول التخلي عن الدولار بها كثير من اللغط دون داعي.

وأضاف: حتى الآن، فإن الدولار يهيمن لأنه لا يوجد أي بديل جيد.

وبذلت روسيا والصين ودول البريكس الأخرى جهوداً من أجل استخدام عملات بديلة للدولار في التجارة والاحتياطيات الأجنبية، لكن كروغمان يرى أن تلك التحديات غير مضرة.

وأضاف: حتى مع تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات الأجنبية من 71% عام 2000 إلى 58% في 2022، فإن معظم حصته استئثرت بها عملات أصغر كالدولار الكندي والأسترالي ولا يزال الدولار الأميركي مستخدماً على نطاق واسع في التجارة الدولية.

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