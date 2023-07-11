بالصواريخ والمسيرات.. أوكرانيا تكشف تفاصيل الغارة الروسية على البلاد

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو نفذ 15 غارة على تمركزات القوات الروسية.

وقالت الهيئة الأوكرانية إن روسيا شنت 60 هجوما صاروخيا خلال 24 ساعة؛ مشيرة إلى أن هناك معارك عنيفة تدور في اتجاهات كوبيانسك وباخموت وليمان.

وأضافت أنه تم إسقاط 26 من أصل 28 مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل.

وقبل قليل، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وجهت ضربة جوية لكييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك قبل ساعات فقط من بدء قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا لمواجهة التهديدات الأمنية الروسية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو في منشور على تليجرام "العدو هاجم كييف من الجو للمرة الثانية هذا الشهر".

وقال سلاح الجو الأوكراني إن صفارات الإنذار من الغارات الجوية فوق كييف دوت لمدة ساعة، ولأكثر من ساعة في أجزاء أخرى من شرق أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تهيمن الحرب الروسية على أوكرانيا على قمة فيلنيوس، التي تبدأ اليوم الثلاثاء، إذ من المقرر أن يوافق القادة على أول خطط دفاع شاملة لحلف الأطلسي منذ نهاية الحرب الباردة في مواجهة أي هجوم روسي.

ووبخت روسيا حلف الأطلسي وقوته الرئيسية، الولايات المتحدة، بسبب دعمهما لأوكرانيا وحذرت من أن عضوية كييف المحتملة في الحلف ستُقابل برد فعل "واضح وحازم".

وتسببت الحرب الروسية لأوكرانيا، التي مضى عليها 503 أيام دون نهاية تلوح في الأفق، في مقتل آلاف الأشخاص وتشريد الملايين وتحويل العديد من المدن في شرق أوكرانيا وجنوبها إلى أنقاض.

