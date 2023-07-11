واشنطن: حلفاء "الناتو" يرسلون إشارة إيجابية لانضمام أوكرانيا لهم| تفاصيل

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ، اليوم الثلاثاء، إن أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيرسلون إشارة إيجابية بشأن مستقبل عضوية أوكرانيا في حلف "الناتو"، في قمة الحلف السنوية تنطلق في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في وقت لاحق من اليوم.

وأضاف أن الحلفاء سيمررون حزمة مساعدات جديدة لكييف في القمة السنوية للحلف والتي تنعقد على مدار يومي الثلاثاء، والأربعاء.

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، عن ثقته في انضمام بلاده إلى حلف الناتو، قائلاً إنه يتوقع أن تبحث قمة الحلف عن طريقة تنضم كييف من خلالها رسمياً إليه.