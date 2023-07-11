الأولى على الجمهورية في التعليم الفني: أتمنى بعد المعهد أدخل كلية هندسة

قالت الطالبة بسمة شوقي، الحاصلة على المركز الأول فى التعليم الفني الصناعي، وتبني التحالف الوطني لها، إنها حصلت على المركز الأولي بكرم وفضل من الله سبحانه وتعالي، مشيرة إلى انها تعمل منذ سن صغير، واستطاعت الحصول على تلك المراكز على مدار سنوات دراستها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن بداية مسيرتها كحاصلة على المراكز الأولي فى التعليم الفني الصناعي، هي حصولها على مجموع 292 من 300 فى الصف السادس الابتدائي، ونفس الشئ لفترة إعدادي، حتي استكملت الدبلوم الصناعي، ولم تكن تريد الالتحاق بالثانوية العامة نظرا لارتفاع تكلفتها بالنسبة لها.

وتابعت: “محبتش أضغط على والدتي فى الدخول للثانوية العامة، وأتمنى بعد المعهد أدخل كلية هندسة”.