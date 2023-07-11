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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

2357 طالبا بدمياط يؤدون امتحان الديناميكا دون شكوى

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تابع "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، امتحانات الشهادة الثانوية العامة حيث أدي ٢٣٥٧ طالب وطالبة بالقسم العلمي "رياضة" الامتحان في فرع الديناميكا فترة واحدة لمدة ساعتين فقط، وذلك خلال ترأسه غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وأعضاء الغرفة.

وتابع "وكيل الوزارة" ، من خلال التواصل المباشر مع رؤساء اللجان بأنحاء المحافظة قبل انطلاق الامتحان إجراءات تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات والالتزام بالتعليمات التى أصدرتها الوزارة بشأن فتح اللجان في الثامنة والربع صباحا.

وأكد "وكيل الوزارة"، أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع لحظيا تفاصيل امتحانات الثانويه العامة بكافة اللجان مع التواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لتذليل أي عقبات علي الفور.

وأوضح "عبد الرؤوف"، أنه تابع منذ فجر اليوم عمليه خروج صناديق الأسئلة من مراكز التوزيع إلى مقار لجان الامتحان والالتزام بخطة الاجراءات التأمينية المحكمة بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط.

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