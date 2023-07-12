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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

وقف القيد في الزمالك.. شيكابالا تاريخ من العشق والغرامات / فيديو جراف

شيكابالا
شيكابالا

شيكابالا موهبة كروية لا يختلف عليها اثنان .. هو واحد من أكثر لاعبي الزمالك عشقًا جماهير الكرة وجماهير الزمالك خاصة ، طالب  ميدو نجم الزمالك السابق بانشاء تمثال له في النادي.

ولكن تاريخ شيكابالا مع الزمالك كبير بالمشاكل التي أضرت وضربت القلعة البيضاء منذ أن كان اللاعب ناشئا.

بداية الأزمات

شيكابالا عرف طريق الأزمات في سن مبكرة وتحديدا في عام 2003 مع نجم الزمالك الراحل فاروق السيد مدرب منتخب الناشئين وقتها ، وسجلت أول عقوبة ضد شيكابالا في تاريخ الزمالك وكان العقوبة الأضخم وتم إيقاف شيكابالا عن تمثيل المنتخبات لمدة عام كامل.

 

ولمتابعة المزيد حول حدوتة شيكابالا الكروية ومشاكله الكبيرة .. تابع الفيديو جراف التالي:

شيكابالا موهبة كروية الزمالك ميدو تمثال القلعة البيضاء فاروق السيد

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