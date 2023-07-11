وكيل تعليم الدقهلية يترأس غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية

ترأس ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اليوم غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة ،

وتواصل شعبان ، مع مركز توزيع الأسئلة وذلك للإطمئنان على وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان الامتحانية فى الوقت المحدد لبداية اللجنة .

وأكد شعبان ، أن غرفة العمليات المركزية تتابع لحظة بلحظة امتحانات الثانوية العامه بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات فور حدوثها .

وشدد وكيل الوزارة ، على اتباع التوجيهات والقرارات الوزارية المنظمه للعمليه الامتحانية ومكافحه الغش بكافة سبله واتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات معالى الوزير المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

علما بأن طلاب شعبة الرياضيات والبالغ عددهم (٧٣٢٧ ) طالب وطالبة قد ادوا الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) .

وادي طلاب مدارس المكفوفين في مادة التاريخ ورقة (ثانيه).