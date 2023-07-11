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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تسبب في وفاة طفل وإصابة أمه.. السجن 3 سنوات لابن فنان مصري شهير

صدى البلد

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، نجل فنان شهير بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، عما أسند إليه من اتهامات، أبرزها تعاطي المخدرات، والقيادة سيارة تحت تأثير مواد مخدرة، ما تسبب في وفاة طفل بعد أن صدم سيارة أسرته في منتصف الليل في منطقة سيدي جابر.

قررت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية عن التهمة الخامسة والسادسة للتصالح، وأيضا إثبات ترك المدعين بالحق المدني للدعوى المدنية، ومصادرة العينة والزجاجات المضبوطة، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوي الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي.

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وبدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغا يفيد بوجود حادث تصادم في شارع المشير انتقل الأجهزة الأمنية وضباط المرور وتبين إصابة سيدة وطفل لفظ أنفاسه الأخيرة في حادث تصادم سيارتين بعد اختلال عجله القيادة في ساعات متأخرة من الليل وتم نقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم إزالة أثار الحادث وفتح الطريق .

وتحفظت الأجهزة المعنية على المتسبب في الحادث والسيارة تحت تصرف النيابة وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة .

وقررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه في وفاة طفل أثناء قيادته السيارة بأحد شوارع الإسكندرية وإصابة والدته، وقررت تفريغ كاميرات المراقبة فى محيط الحادث، وعقب انتهاء التحقيات أحالت النيابة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وكشف محمود الشوربجي، والد ضحية حادث الإسكندرية، تفاصيل مصرع نجله، حيث زعم أن المتسبب في الحادث ابن الفنان إيمان البحر درويش.

وأوضح محمود الشوربجي في تصريحات لصدى البلد، أن المتهم كان يسير بسرعة جنونية في الطريق، مما أسفر عن اصطدام سيارة المتهم بسيارته من الخلف بينما كان المجني عليه نائما، إذ انقلبت السيارة وأسفر عن مصرع الطفل وإصابة باقي أفراد الأسرة بكدمات.

ولفت محمود الشوربجي، والد ضحية حادث الإسكندرية، إلى أن المتهم حاول إنكار تسببه بالحادث، لكن تم إرفاق كاميرات المراقبة التي شهدت الحادث في محضر النيابة، موضحا أن ابنه توفي عن 8 سنوات.

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