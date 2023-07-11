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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عُمان تدشن مشروعات غذائية مستدامة برأس مال استثماري 457 مليون ريال

المشروعات الغذائية
المشروعات الغذائية المستدامة بسلطنة عُمان

واصلت سلطنة عمان جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 على جميع القطاعات الداعمة للتنويع الاقتصادي والأمن الغذائي، حيث دشنت المجموعة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة (نتاج)، مجموعة من المشروعات الغذائية المستدامة، موزعة في جميع أنحاء السلطنة وقادت مجموعة نتاج  التقدم الملحوظ في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام 2022، حيث حصلت سلطنة عمان على المرتبة 35 عالميا، والثالثة عربيا.

وكشف تقرير اقتصادي عُماني أن نتاج أسست 11 مشروعا في مختلف قطاعات الغذاء متوزعة في ربوع سلطنة عمان برأس مال استثماري يصل إلى 457 مليون ريال عماني بحلول عام 2022، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في مرحلة دراسة الجدوى، تركزت جهود المجموعة في العام الماضي على تلبية الطلب المحلي على الغذاء، وتعزيز ممارسات الإنتاج الغذائي المُستدامة، وامتد نشاط «نتاج» وشركاتها لتشمل 24 دولة حول العالم.

وحققت “نتاج” نموا في إيراداتها خلال العام الماضي لتبلغ 168.09 مليون ريال عماني، وبنسبة 17% مقارنة بـ 142.9 مليون ريال عماني سجلتها المجموعة في عام 2021.

وكشف تقرير نتاج أن إيراداتها من الأعلاف بلغت 73.3 مليون ريال عماني بنهاية عام 2022م، وبلغت إيرادات الطحين 41.2 مليون ريال عماني، ومن الحليب ومنتجات الألبان 29.6 مليون ريال عماني، و14.7 مليون ريال عماني إيراداتها من المخبوزات، و6.06 مليون ريال عماني من العصائر والمثلجات، في حين بلغت إيرادات المجموعة من التمور 1.02 مليون ريال عماني خلال العام الماضي.

وأطلقت “نتاج” مجموعة من المبادرات المجتمعية في عام 2022م، أبرزها دعم برامج المزارع المحلية، وإنشاء حديقة صديقة للبيئة، وإنشاء حدائق في بعض المستشفيات ومحافظات سلطنة عمان، ودعم تطوير البيئة المدرسية والملاعب الرياضية.

وتعنى “نتاج” بالاستثمار الغذائي ويتمثل نجاحها في اقتناص الفرص الواعدة والاستثمار فيها، حيث تبدأ الرحلة باكتشاف الفرص الاستثمارية في مجال الأغذية، وهي رحلة مستمرة تنقسم بين البحث واقتناص الفرص وتوسيع العلاقات واكتشاف ما هو جديد في عالم الأغذية، وبعد تحديد الفرصة الاستثمارية تباشر الشركة عمل دراسة جدوى أولية تقوم الشركة من خلالها بفحص مدى جدوى الاستثمار في هذه الفرصة.

الأمن الغذائي العالمي الامن الغذائي المبادرات المجتمعية المشروعات الغذائية اخبار سلطنة عمان

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