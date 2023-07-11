الفرقة القومية للفنون الشعبية توقع على أولى حفلاتها الصيفية بالنجاح

انطلقت على مسرح البالون بالعجوزة أولى حفلات الفرقة القومية للفنون الشعبية وسط أجواء من البهجة والسعادة التى خيمت على جمهورها العريق، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الصيفي لعام 2023 الذي نظمه البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان القدير احمد الشافعي.

وتستمر الحفلات على مدار خمسة عشر يوما وترفع الستار فى تمام الساعة التاسعة مساء كل ليلة .

وقدم نجوم الفرقة بقيادة الفنان القدير هاني النابلسي 12 استعراضا على جزئين بالأزياء ذات الالوان المبهجة وأبدعوا بأعمالها التى اشتهرت وتميزت بها على مدار تاريخها الفني والثقافي وحققت نجاحا كبيرا داخل مصر وخارجها.

ومن بين هذه الاستعراضات التى قدمت على مدار 120 دقيقة وحملت معها اعجابات وتصفيق من الجميع استعراض ،الشمعدان ،المجوز ، الاغانى الشعبية ، الحصان ،الحجالة ،وختام الجزء الأول باستعراض أم الخلول بالموال.

وبعد استراحة قصيرة انطلق الجزء الثاني باستعراضات النوبة ، فتوات قبلى ، مانبوطى ، التنورة ، والغوازى ، واختتمت نجوم الفرقة برنامجها باستعراض العصايا

وقدم مدير عام الفرقة الفنان هانى النابلسى الشكر والتقدير للجمهور والفنان القدير احمد الشافعى رئيس البيت.

وتم التقاط الصور التذكارية وتفاعل الجمهور بالتصفيق الحاد والهتافات والبسمة والسعادة على وجوه الجميع .. الإشراف الفني للفنان القدير على جابر إدارة مسرحية هاني أبو المعاطى ،علاء سعودي ، تدريب الفنان محمد سلام ، الفنانة رحمة عمرو ، الفنان احمد ناصيف ، مدير مالي وأدارى شيرين الدجوى .