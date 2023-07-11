السوشيال ميديا.. تعليق ساخر من نجم القلعة الحمراء عقب تتويج الأهلي بالدوري.. وغادة عبد الرازق تلفت الأنظار بالبرنس الأبيض

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

تعليق ساخر من نجم القلعة الحمراء عقب تتويج الأهلي بالدوري

علق أحمد عبد القادر، لاعب نادي الأهلي، على تتويج النادي بالدوري المصري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب أحمد عبد القادر: “ما سهلة أهي”، مع أشكال الوجه الضاحك والقلوب باللون الأحمر.

المفاوضات جادة.. مهيب عبدالهادي: الزمالك يجهز مفاجأة للرد علي صفقة إمام عاشور

أثار الإعلامي مهيب عبد الهادي، الجدل بشأن صفقة اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي، ورد نادي الزمالك علي هذه الصفقة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب مهيب عبد الهادي: “‏هل الزمالك يرد علي صفقة إمام عاشور. بالتعاقد مع رمضان صبحي. المفاوضات جادة”.

بالبرنس الأبيض.. غادة عبد الرازق تلفت الأنظار في ظهور مميز

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، فيديو جديد من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت غادة عبد الرازق مرتدية برنس أبيض، وهي تضع ميك أب جذاب على وجهها، وتفاعل مع ظهور غادة عبد الرازق عدد كبير من قبل المتابعين.