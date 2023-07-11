المفاوضات جادة.. مهيب عبدالهادي: الزمالك يجهز مفاجأة للرد علي صفقة إمام عاشور

أثار الإعلامي مهيب عبد الهادي، الجدل بشأن صفقة اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي، ورد نادي الزمالك علي هذه الصفقة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب مهيب عبد الهادي: “‏هل الزمالك يرد علي صفقة إمام عاشور. بالتعاقد مع رمضان صبحي. المفاوضات جادة”.

وكشف أسامة حسن نجم الزمالك السابق عن كواليس انضمام أمام عاشور نجم الزمالك الأسبق و ميتدلاند الحالي للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية

وأكد أسامة حسن، في تصريحات بالفيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي، أن إمام عاشور يقترب من الانضمام للأهلي، ولكن مجلس الإدارة فضل تأخير الإعلان عن الصفقة.

سعر صفقة إمام عاشور

وأضاف أسامة حسن أن الأهلي سيقوم بشراء إمام عاشور من ميتدلاند مقابل 3.5 مليون دولار، مشددا على أن ممول الصفقة هو رجل اعمال سيخوض انتخابات مجلس الإدارة القادمة.

وتابع أسامة حسن أن الأهلي يسعي حاليا لضم مصطفي فتحي نجم بيراميدز المعار بالتعاون السعودي مشددا أن الصفقة حتي الآن لم تحسم بعد.