هيرموك مع أول محطة.. عمرو الدردير يوجه رسالة نارية لنجم الأهلي

وجه الناقد الرياضى عمرو الدردير رسالة نارية إلى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، وذلك عبر حسابه علي "فيسبوك".

وكتب الدردير، قائلا: "ياسطا إلحق معاهم 4 مليون دولار يشتروا إمام عاشور من الدنمارك، وممعهمش فلوس يسددولك الغرامة عشان متتوقفش مدى الحياة... عرفت إنك كارت خسران بيضايقوا بيك الزمالك وهيرموك مع أول محطة وإمام عاشور لو وافق على عرضهم هيكون زيك برضو".

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري رسميا مستفيدا من خسارة ملاحقه المباشر بيراميدز أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا 1 /2 في المرحلة الثالثة والثلاثين.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 75 نقطة من 29 مباراة متفوقا بثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه بيراميدز الذي خاض 32 مباراة.

وقبل خمس جولات من نهاية مشواره في الموسم الحالي حصد الأهلي اللقب للمرة الـ43 في تاريخه والأولى له منذ موسم 2019 /2020.



ومن المنتظر أن يحتفل الأهلي بلقبه الـ43 أمام الزمالك، عندما يلتقي الطرفان الخميس المقبل في قمة تجمعهما على ملعب استاد القاهرة.