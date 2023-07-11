الأهلي يفقد جهود 8 لاعبين أمام الزمالك بالدوري ..تعرف عليهم

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جهود 8 لاعبين أمام الزمالك في المباراة المقرر لها بعد غد الخميس بإستاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري.



ويغيب عن الأهلي كل من عمرو السولية ومحمود متولي وأكرم توفيق وكريم فؤاد للإصابة وبرونو سافيو وحمدي فتحي وشادي حسين للرحيل عن الفريق وأيمن اشرف لإنتهاء تعاقده.



وأستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد الخميس علي استاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري.



ورغم أن الجهاز الفني منح لاعبيه اجازة لمدة 48 ساعة لكن كولر عقد جلسة مع معاونيه خلال الساعات الماضية وتحدثوا عن الطريقة التي سيخوض بها مواجهة القمة.



وشاهد الجهاز الفني فيديو مجمع لمباريات الزمالك الاخيرة أعده محللي الأداء وشمل طريقة لعب الزمالك تحت القيادة الفنية الجديدة لأوساريو، ومن خلال كواليس جلسة الجهاز الفني فأن كولر قد أستقر علي خوض المباراة بالتشكيل الرئيسي لثلاثة أسباب أولها أن الفوز يمنح الأهلي لقب الدوري حيث يحتاج لنقطتين فقط والثاني هو انها مباراة جماهيرية وديربي خاص والثالث أنها بطولة خاصة للمدير الفني السويسري.



وبات التشكيل الذي سيعتمد عليه كولر في تلك المباراة مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول ومروان عطية واليو ديانج ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا.