صدى البلد يكشف حقيقة إيقاف أليو ديانج لاعب الأهلي.. خاص

أكدت إدارة الأهلي أنها بالفعل تلقت خطاباً من المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 6 شهور بسبب مستحقات وكيله السابق.



وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أن الأهلي تلقى بالفعل إخطاراً بالأمر ويعمل علي حله خلال الساعات القليلة المقبلة.



وأضاف:" قام الأهلي بتحويل المبلغ المقدر ب250 ألف دولار لوكيل اللاعب علي أن يتم خصمها من مستحقات ديانج لدي النادي ليتم حل الأزمة".



وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري رسميا مستفيدا من خسارة ملاحقه المباشر بيراميدز أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا 1 /2 في المرحلة الثالثة والثلاثين.



ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 75 نقطة من 29 مباراة متفوقا بثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه بيراميدز الذي خاض 32 مباراة.



وقبل خمس جولات من نهاية مشواره في الموسم الحالي حصد الأهلي اللقب للمرة الـ43 في تاريخه والأولى له منذ موسم 2019 /2020.

