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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك بالدوري

صدى البلد

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، المقرر لها بعد غد الخميس على استاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ورغم أن الجهاز الفني منح لاعبيه إجازة لمدة 48 ساعة، لكن كولر عقد جلسة مع معاونيه خلال الساعات الماضية وتحدثوا عن الطريقة التي سيخوض بها مواجهة القمة.

وشاهد الجهاز الفني فيديو مجمع لمباريات الزمالك الأخيرة أعده محللي الأداء، وشمل طريقة لعب الزمالك تحت القيادة الفنية الجديدة لأوساريو، ومن خلال كواليس جلسة الجهاز الفني ، فإن كولر قد استقر علي خوض المباراة بالتشكيل الرئيسي لثلاثة أسباب أولها أن الفوز يمنح الأهلي لقب الدوري ، حيث يحتاج لنقطتين فقط، والثاني هو أنها مباراة جماهيرية وديربي خاص، والثالث أنها بطولة خاصة للمدير الفني السويسري.

وبات التشكيل الذي سيعتمد عليه كولر في تلك المباراة مكون من : محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول ومروان عطية واليو ديانج ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا.

وخرج كل من عمرو السولية ومحمود متولي من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر، في تلك المواجهة لعدم شفائهما بشكل كامل من الإصابات التي أبعدتهم عن المباريات الأخيرة، وسيحتفظ كولر علي دكة البدلاء بأوراق تستطيع تغيير النتيجة مثل أحمد القندوسي ومحمد الضاوي كريستو وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف.

ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات في السادسة من مساء اليوم باستاد مختار التتش ثم يخوض المران الأخير غداً قبل أن يختار كولر القائمة التي سيدخل بها معسكر مغلق ليلة المباراة .

وطلب كولر من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة غلق التدريبات لزيادة معدلات التركيز وإعادة تفعيل الحظر الإعلامي والتعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي وهو ما تم إخطار الفريق به على جروب الواتس اب أمس.

السويسري مارسيل كولر منافسات مسابقة الدوري ياسر ابراهيم و محمد عبدالمنعم عمرو السولية

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