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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستقر على تمديد تعاقد كولر لعامين جديدين بعد بطولة السوبر الأفريقي

صدى البلد

قررت إدارة الأهلي فتح باب التفاوض مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتجديد تعاقده.


وترى إدارة الأهلي أن الوقت حالياً غير مناسب للحديث مع المدرب السويسري لتجديد تعاقده في ظل وجود ارتباطات الدوري وكأس مصر حتي نهاية يوليو الجاري بينها مواجهات للزمالك وبيراميدز وكذلك بطولة السوبر الأفريقي.


وحددت الإدارة الحمراء موعد عقب بطولة السوبر الأفريقي لوجود 20 يوماً دون أي ارتباطات كروية في تلك الفترة والتي ستكون مناسبة نحو تمديد تعاقد المدير الفني السويسري الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل ويسعي الأهلي لزيادته عامين اخرين لتحصين رحيله خاصة مع العروض التي يتلقاها مؤخراً.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي علي عقد جلسة مع كولر خلال الساعات الماضية تحدث فيها عن تطورات الصفقات التي يرغب في ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وموقف التفاوض مع اللاعبين بجانب المجموعة التي يرغب في رحيلهم سواء بنظام البيع النهائي أو الإعارة.

 

إدارة الأهلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للزمالك وبيراميدز بطولة السوبر الافريقي تطورات الصفقات

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