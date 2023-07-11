الكشف عن سر مطالبة كولر بالتعاقد مع إمام عاشور

قال مجدي عبد الغني، نجم كرة القدم المصرية السابق، ن النادي الأهلي أنهي الاتفاق مع إمام عاشور، لاعب وسط ميتلاند الدنماركي، خلال الفترة الحالية.

وأضاف مجدي عبد الغني، فى تصريحات عبر برنامجه التليفزيوني: “الأهلي أتم الاتفاق مع إمام عاشور، لاعب منتخب مصر ونادي ميتلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

وتابع: “كولر اختار التعاقد مع إمام عاشور بعد رحيل حمدي فتحي، وأنا أى أنها صفقة كبيرة للنادي الأهلي، لأن عاشور لاعب رائع”.

واستطرد: "إمكانيات إمام عاشور رائعة فنيًا لذلك صفقة مميزة".

ويكثف الأهلي مفاوضاته في الوقت الحالي مع مسئولي ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور، حيث يفضل النادي الدنماركي رحيل اللاعب بشكل نهائي والاستفادة ماليا من بيعه.

ويحاول الأهلي التوصل لاتفاق مالي مرض، يمكنه من ضم اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، التي تكبدها فريق ميتلاند لضم إمام عاشور من الزمالك.

ورفض إمام عاشور العودة لميتلاند وخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، مفضلا العودة إلى الدوري المصري مرة أخرى.