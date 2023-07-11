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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطاب متأخر.. إعلامي يبرأ اتحاد الكرة من أزمة ايقاف ديانج وموقف الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تطورات أزمة إيقاف اليو ديانج نجم الأهلي وقانونية مشاركته أمام الاتحاد السكندري.

وكتب ابراهيم فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”:  انفرااااد.. حصريا بالمستندات.. خطاب لجنة الانضباط بتاريخ الأمس ١٠ - ٧  زي ما قولت بالظبط بايقاف أليو ديانج.. وإخطار اتحاد الكرة بأن اللاعب لم يسدد المستحقات لوكيله السابق وبالتالي يعتبر موقوفا من يوم ٧ من الشهر الجاري .. وحتى ٦ يناير ٢٠٢٤..

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وأضاف :" وأما وأن الخطاب جاء متاخرا فالعقوبة يتم تطبيقها من زمن وصول الخطاب أي بتاريخ ١٠- ٧..  وليس بتاريخ ٧-٧ وتعتبر مشاركة ديانج حسب مصادر في الاتحاد المصري قانونية أمام الاتحاد السكندري.

وتابع :"  ما علمته أن الأهلي أخطر اتحاد الكرة المصري بسداد مستحقات وكيل اللاعب.. والاتحاد والأهلي ينتظروا رد رسمي لكي يتم رفع الايقاف." 

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