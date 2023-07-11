رسالة مؤثرة من ميدو لجماهير الزمالك بشأن انضمام أمام عاشور للأهلي

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لجماهير الفريق بشأن أزمه انضمام أمام عاشور نجم ميتدلاند الدنماركي للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

وأكد ميدو في تصريحات بالفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن جماهير الزمالك غاضبة بشدة من انضمام أمام عاشور للأهلي مشددا أن اللاعب وقع بالفعل للاهلي منذ ٤ ايام

واضاف ميدو أن قائلا “انا بقول لجماهير الزمالك متزعلش …الزمالك فريق كبير ومش حيدخل منافسه علي لاعب كان عنده اصلا ”

وتابع أن الزمالك يقترب من ضم صفقات علي اعلي مستوي وستضيف الكثير للفريق وفقا لمتطلبات اوسوريو المدير الفني للفريق

وتابع أنه يطالب جماهير الزمالك بالصبر والثقه بلجنه الكرة بالنادي