مفاجأة.. نجم الزمالك يعلن عن ممول صفقة انضمام إمام عاشور للأهلي

كشف أسامة حسن نجم الزمالك السابق عن كواليس انضمام أمام عاشور نجم الزمالك الأسبق و ميتدلاند الحالي للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية

وأكد أسامة حسن، في تصريحات بالفيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي، أن إمام عاشور يقترب من الانضمام للأهلي، ولكن مجلس الإدارة فضل تأخير الإعلان عن الصفقة.

وأضاف أسامة حسن أن الأهلي سيقوم بشراء إمام عاشور من ميتدلاند مقابل 3.5 مليون دولار، مشددا على أن ممول الصفقة هو رجل اعمال سيخوض انتخابات مجلس الإدارة القادمة.

وتابع أسامة حسن أن الأهلي يسعي حاليا لضم مصطفي فتحي نجم بيراميدز المعار بالتعاون السعودي مشددا أن الصفقة حتي الآن لم تحسم بعد.