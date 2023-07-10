مقابل 3.5 مليون دولار |تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية، تفاصيل انضمام أمام عاشور نجم الزمالك السابق للأهلي.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك “:” خاااص.. إمام عاشور وقع على عقود انتقاله إلى الأهلي ٤ مواسم.

وأضاف:" الأهلي رفض فكرة الإعارة وتمسك بضم اللاعب نهائيا من ميتلاند مقابل ٣ ملايين و٥٠٠ ألف دولار وحصل على موافقة من جانب النادي الدنماركي".

وكان الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي أعلن أمس أن أمام عاشور انضم للأهلي بنسبه ٩٩٪ و ينتظر مجلس الإدارة لمباراة الاهلي والزمالك المقبله للاعلان عن الصفقة عقب المباراة .