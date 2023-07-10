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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مقابل 3.5 مليون دولار |تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

صدى البلد

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية، تفاصيل انضمام أمام عاشور نجم الزمالك السابق للأهلي.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك “:” خاااص.. إمام عاشور وقع على عقود انتقاله إلى الأهلي ٤ مواسم.

وأضاف:" الأهلي رفض فكرة الإعارة وتمسك بضم اللاعب نهائيا من ميتلاند مقابل ٣ ملايين و٥٠٠ ألف دولار وحصل على موافقة من جانب النادي الدنماركي".

وكان الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي أعلن أمس أن أمام عاشور انضم للأهلي بنسبه ٩٩٪ و ينتظر مجلس الإدارة لمباراة الاهلي والزمالك المقبله للاعلان عن الصفقة عقب المباراة .

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