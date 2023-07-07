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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: لا أوافق على رحيل ديانج..والفريق بحاجة لظهير أيسر ومهاجم

صدى البلد

 

أكد عادل عبدالرحمن نجم النادي الأهلي السابق، أنه من الصعب رحيل المالي أليو ديانج عن صفوف القلعة الحمراء بعد انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، لكن الأمر مختلف بالنسبة لـ محمد مجدي أفشة.

وقال عبدالرحمن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "من الصعب أيضا التفريط في المالي أليو ديانج خصوصا بعد رحيل حمدي فتحي، ورحيل ديانج قد يكون من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز آخر ولكن مع تدعيم وسط الملعب بلاعبين محليين، ولكن أرى لو تم التعاقد مع بوبو وإمام عاشور يجب أن يستمر ديانج ايضًا".

وأكمل: "الوحيد الذي يعوض ديانج في مصر، هو بلاتي توريه لاعب بيراميدز، لكن بخلاف ذلك لا أوافق على رحيل ديانج عن الأهلي".

وأكد: "محمد مجدي أفشة من الممكن رحيله، خصوصا أن كولر لا يعتمد على صانع ألعاب كثيرا في الوقت الحالي، لكن ديانج ومنعم والشناوي لابد من الإبقاء عليهم في الموسم القادم".

وواصل: الأهلي يحتاج إلى ظهير أيسر بجانب علي معلول، وكذلك رأس حربة قوي وهداف بقيمة النادي الأهلي، مع كهربا وشريف اللذان قد يلعبا على الأطراف، الأهلي يحتاج لمهاجم مميز قبل كأس العالم للأندية".

وأردف: "حزنت كثيرًا بعد التصريحات التي خرجت بعد لقاء الأهلي والإسماعيلي، الأمور تذهب لمسار بعيد تماما، الأهلي نادٍ كبير ويجب أن يعمل الجميع مثله، الأهلي نادٍ ناجح لأنه يعمل ويجتهد، ولا أعرف لماذا يريدون أن يفشل، بدل من أن يحذون حذوه ويعملون للوصول لنفس نجاحاته".

واستطرد: "الهدف الملغي قرار صحيح، واللاعب اعترف بذلك، والحكم راجع اللعبة في الفار، ولا يجب أن تصل الأمور لهذه المرحلة، والأهلي دائمًا يترفع عن الأزمات، لا أرى أي أخطاء تحكيمية مؤثرة في مواجهة الأهلي والإسماعيلي".

وأتم: "الأهلي نموذج ناجح في مصر، ومنصور البلوي رئيس نادي الاتحاد السابق، عندما توليت تدريب الفريق، وقال لي أن أعلم لاعبي الفريق (روح لاعبي الأهلي)، أحزن عندما يريدون إفساد النجاحات، ولكن حزين على حال الإسماعيلي وأتمنى أن يكون قويا في المستقبل من أجل قوة مسابقة الدوري".

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