تعليق ساخر من نجم القلعة الحمراء عقب تتويج الأهلي بالدوري

علق أحمد عبد القادر، لاعب نادي الأهلي، علي تتويج النادي بالدوري المصري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب أحمد عبد القادر: “ما سهلة أهي”، مع أشكال الوجه الضاحك والقلوب باللون الأحمر.

وحسم الأهلي لقب الدوري بشكلٍ رسمي بعد هزيمة ملاحقه نادي بيراميدز أمام نادي سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل اثنين، ليضمن بذلك المارد الأحمر تحقيق لقب الدوري وذلك للمرة الثالثة والأربعين في تاريخ المارد الأحمر.

ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 75 نقطة من لعب 29 مباراة وتتبقى له 5 مباريات من عمر المسابقة ، وذلك بعد وصول الوصيف بيراميدز لرصيد 67 نقطة من لعب 31 مباراة.