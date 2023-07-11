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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بقيمة 21 ألف جنيه.. ضبط 10 ألاف علبة سجائر وسلع مدعمة بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت الرقابة التموينية بتوجيه ضربات متلاحقة لتجار السوق السوداء بناحية العاشر من رمضان حيث تم تشكيل حملة مكبره برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابة بالشرقية وبرفقة محمود جبر كبير مفتشي المديرية بالإشتراك مع حملة قطاع وسط الشرقية وحملة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن مدير الإدارة للمرور على تجار التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر لتجار السجائر لاستيلائهم على كميات كبيرة من السجائر و تم التحفظ على 7620 علبة سجائر متنوعة قام اصحابها بتجميعها بغرض اعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح.

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كما تم تحرير محضر ضد احد التجار للتصرف في حصة من الشركه وبيعها بالسوق السوداء بكمية قدرها 3000 علبة سجائر محلية وتم اخطار الشركة لايقاف صرف الحصة للتاجر بالاضافة الي تحرير 2 محضر ضد اصحاب السيارات المتنقلة الذين يقومون بصرف سلع تموينية من الشركة العامة لتجارة الجملة احدهما قام بتجميع سلع تموينية بقيمة 10037 جنيه والثاني قام بالتصرف في سلع تموينية بقيمة 10911 جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية الأنشطة التجارية الحملات التموينية والرقابية الحملات التموينية السوق السوداء العاشر من رمضان بالشرقية تحرير محضر

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