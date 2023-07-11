انتقادات لابنة إيمان البحر درويش بعد نشر صورته بهذه الحالة

نشرت ابنة المطرب إيمان البحر درويش، صورة صادمة لوالدها عبر "فيسبوك"، ظهر فيها الفنان إيمان البحر درويش وهو على سرير المرض، وملامحه يظهر عليها المرض الشديد، وفقدان الكثير من الوزن. جاء ذلك في تقرير عرضته فضائية "العربية".

المرة الأولى التي يظهر فيها إيمان البحر درويش بعد تدهور صحته



ووفقاً للتقرير، فإن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها إيمان البحر درويش بعد تدهور صحته ، خاصة أنه يعاني من متاعب صحية منذ أكثر من عامين، ولم تمر صورة الفنان إيمان البحر درويش مرور الكرام.

وأفاد التقرير، بأن البعض انتقد أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش على ما فعلته، معتبرين أنه من غير اللائق نشر صورة قامة فنية بهذه الحالة، وذلك وفقاً للتعليقات، في حين أن هناك تعليقات أخرى على المنشور تدعو للفنان إيمان البحر درويش بالشفاء العاجل.

ومن ضمن التعليقات ، تعليق الإعلامية دعاء فاروق التي كتبت:"ربنا يشفيه ويعافيه يارب، إنسان محترم وفنان عظيم.. لكن بأمانة أنتِ ارتكبتِ خطأ كبير أوي بنشرك صورة زي دي..كنتِ سيبي الناس اللي بيحبوه يدعوله بالشفا من غير ما صورته القديمة تتغير في عيونهم".