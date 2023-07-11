تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و611 شاحنة و 100 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 224 شاحنة و80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 387 شاحنة و20 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء أمس العبارة امل وغادرت السفينتين امل و الحرية ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1350 طن بضائع و 200 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2520 راكب .

