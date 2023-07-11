لقطات تحبس الأنفاس لطلاب ومدرسين يختبئون من طالب طعن مدرسا ببريطانيا

كشفت لقطات مفزعة التي عثرت فيها الشرطة المسلحة على مجموعة من التلاميذ مختبئين في خزانة أثناء مطاردتهم طالب مشتبه به طعن مدرسًا في ممر مدرسة.

وبحسب صحيفة “يدلي ميل”، جيمي سانسوم ، 27 عامًا ، تعرض للطعن في مدرسة Tewkesbury في جلوسيسترشاير صباح أمس قبل اعتقال مراهق للاشتباه في محاولته القتل.

ظهرت الآن لقطات فيديو تُظهر كيف اختبأ الطلاب بهدوء خائفين وسط الحادث ، دون معرفة ما يجري.

في بداية الفيديو ، شوهد الطلاب - برفقة أحد الموظفين - جالسين على الأرض في الركن الخلفي من غرفة صغيرة ، ويبدو أن بعضهم يرسل رسائل يائسة على هواتفهم.

وحين اتى ضابط شرطة ، قفز الموظف والتلاميذ المرعوبون جميعًا إلى الأمام ويصرخون "نعم!" و "يا إلهي"، حيث أمرهم ضابط الشرطة الموظفين والطلاب بالبقاء هادئين ويظلوا خلفهم ".