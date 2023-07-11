عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عيد عبدالهادي: تعديلات قانون الاستثمار تساهم في توسيع خريطة المشروعات الأجنبية

الدكتور عيد عبد
الدكتور عيد عبد الهادي

قال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إن موافقة مجلس النواب على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو توسيع الخريطة الاستثمارية في مصر، وتقديم حلول فعالة لتعزيز وتسهيل منظومة الإجراءات لكافة المشروعات الاستثمارية، مما يساهم في تعزيز فرص تواجد الاستثمارات الأجنبية التي توفر العملة الصعبة، وتجعل مصر سوقا رائجا وبيئة خصبة لكل مستثمر من كافة أنحاء العالم.

ولفت عبد الهادي، إلى أن تعديل قانون الاستثمار بات يشكل مطلبا رئيسيا على مائدة الحوار الوطني، فضلا عن أن استجابة الحكومة للمطلب ومناقشة تعديلات جديدة تعزز من فرص معالجة المعوقات التي تقف حائل أمام المستثمرين خاصة في المشروعات ذات التمويل الأجنبي، إشارة جيدة بتضافر كافة جهود الدولة لإنجاح أهداف الحوار الوطني بشكل سريع وملموس.

وأكد أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب، ستساهم في توسيع دائرة الحوافز الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، فضلا عن تسهيل كثير من الإجراءات، وذلك حتى يكون هناك منظومة استثمارية متكاملة داخل الدولة المصرية.

وأضاف أن إقرار تلك التعديلات بعد إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، والذي بدوره يلقي بظلاله بمهام عدة سيكون لها دور كبير في تحفيز بيئة الاستثمار في مصر وتحسين مسارها، خاصة في ظل التقدم بمؤشرات اقتصاد إيجابية لمصر تحتاج بجانبها لمنظومة متكاملة سواء تشريعيا أو تنفيذا من أجل تعزيز المناخ العام.

الاستثمار الحوار الوطني حوافز المجلس الأعلى للاستثمار اقتصاد المستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

التذبذب يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

11.4 مليار دولار.. طفرة غير مسبوقة في الاستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر

أبو العينين : إلغاء الإعفاءات لجهات الدولة يجذب الاستثمار ويزيد موارد مصر

ترشيحاتنا

تشيلسي الإنجليزي يستهدف ضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

وزير المالية: حققنا إجمالي إيرادات قيمتها 1501 مليار جنيه

خبير علاقات دولية: انضمام أوكرانيا للناتو يعني انخراط باقي الأعضاء في الحرب

بيان الناتو.. تحذير رادع لإيران بشأن التحالف مع روسيا وتعزيز مقاومة الصين

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. خبير يقدم نصائح مهمة قبل تسجيل الرغبات

مفاجأة من العيار الثقيل.. حلف الناتو يخطط لفتح مكتب اتصال في الأردن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الفسوري اللامع في قبرص

22 دولارا للحبة ..ثمرة فاكهة لشركة يابانية تثير جدل.. أعرف التفاصيل

بشكل مختلف.. قفطان أصالة على عارضة الأزياء يثير جدلا كبيرا

فيديو

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

ادعوا له بالشفاء.. ظهور صادم لإيمان البحر درويش.. والنقابة تسعى للوصول إليه

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالي

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ