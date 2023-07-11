عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: الأمر متروك لأوكرانيا لإنهاء الصراع مع روسيا

أمريكا وروسيا وأوكرانيا
أمريكا وروسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الأمر متروك لأوكرانيا في نهاية المطاف لتقرير موعد إنهاء الصراع مع روسيا.

وأضاف بلينكن، في مقابلة مع شبكة “إن بي سي” الأمريكية: “في نهاية المطاف، يتعين على الأوكرانيين أن يقرروا موعد إنهاء الصراع لأنه بلدهم.. إنها أرضهم، إنه مستقبلهم.. هذه قراراتهم”.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على أن روسيا بحاجة إلى التخلص من فكرة أن بإمكانها الصمود أكثر من أوكرانيا بطريقة ما، أو أن تصمد أمام العديد من البلدان حول العالم التي تدعم أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بلينكن، إن أوكرانيا لا يمكن أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في خضم الحرب.

أول تعليق من وزير الدفاع الروسي على إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

روسيا توضح حقيقة المشاورات مع الصين بشأن استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

وفي ضوء انعقاد قمة حلف الناتو في ليتوانيا، أضاف بلينكن أن أوكرانيا أحرزت تقدما بشأن عضوية حلف الناتو لكن يتعين عليها القيام بالمزيد كإصلاحات في الجيش والديمقراطية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن قمة الناتو ستقدم دعما سياسيا وعمليا قويا لـ أوكرانيا ومزيدا من التقدم نحو عضوية الحلف.

روسيا أوكرانيا أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

كلنا فاهمينه غلط .. دار الإفتاء توضح معنى حديث أنت ومالك لأبيك

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

موضوعات متعلقة

إعادة الذهب.. إجراء عاجل من البنوك المركزية حول العالم بسبب عقوبات روسيا

السودان يرحب بقمة دول الجوار في مصر لمناقشة الأزمة

أمين عام الناتو: الصين تتحدى النظام العالمي.. وتحديثاتها العسكرية غير مسبوقة

روسيا توضح حقيقة المشاورات مع الصين بشأن استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

دول الناتو تتفق على الصياغة في الإعلان عن مسار أوكرانيا إلى العضوية

أمين عام الناتو: أوكرانيا لن تنضم للحلف في الوقت الراهن

طريق مسدود.. بيان عاجل من روسيا بشأن التسوية بين فلسطين وإسرائيل

دمية مخلصة ومطيعة.. روسيا تدمر مخططات زيلينسكي والناتو في أوكرانيا

ترشيحاتنا

الوزراء: لدينا موارد دولارية ولن نتخلف عن سداد أي ديون مستحقة

مكتب زيلينسكي يكشف عن مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

الستات بتعيش أكتر.. بيانات حكومية تكشف أعمار الرجال والنساء في مصر

عروض رياضية.. المستكاوي: تقديم جوائز للمبدعين خلال فعاليات مهرجان العلمين

متحدث الوزراء: بيع الأصول ليس سبة أو جريمة

حكم الصلاة بالحذاء .. دار الإفتاء توضح الضوابط والشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تفرط في تناوله.. كم سعر حراري في كوب عصير القصب؟

إيقاف ديانج 6 شهور حقيقة أم لا| القصة الكاملة لأزمة دبابة الأهلي

انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين.. صور

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ