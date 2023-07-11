أمريكا: الأمر متروك لأوكرانيا لإنهاء الصراع مع روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الأمر متروك لأوكرانيا في نهاية المطاف لتقرير موعد إنهاء الصراع مع روسيا.

وأضاف بلينكن، في مقابلة مع شبكة “إن بي سي” الأمريكية: “في نهاية المطاف، يتعين على الأوكرانيين أن يقرروا موعد إنهاء الصراع لأنه بلدهم.. إنها أرضهم، إنه مستقبلهم.. هذه قراراتهم”.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على أن روسيا بحاجة إلى التخلص من فكرة أن بإمكانها الصمود أكثر من أوكرانيا بطريقة ما، أو أن تصمد أمام العديد من البلدان حول العالم التي تدعم أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بلينكن، إن أوكرانيا لا يمكن أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في خضم الحرب.

وفي ضوء انعقاد قمة حلف الناتو في ليتوانيا، أضاف بلينكن أن أوكرانيا أحرزت تقدما بشأن عضوية حلف الناتو لكن يتعين عليها القيام بالمزيد كإصلاحات في الجيش والديمقراطية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن قمة الناتو ستقدم دعما سياسيا وعمليا قويا لـ أوكرانيا ومزيدا من التقدم نحو عضوية الحلف.