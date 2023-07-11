أول تعليق من وزير الدفاع الروسي على إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن القنابل العنقودية لدي روسيا أكثر فاعلية من التي لدى الأمريكيين.

وأكد شويغو، أنه إذا استخدمت الذخائر العنقودية الأمريكية على أراضينا سنرد عليها بالمثل.

وفي وقت سابق، أكدت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن قرار إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا على مكتب بايدن ويمكن الانتهاء منه قريبا. ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها لا تزال تدرس توريد ذخائر عنقودية إلى الجيش الأوكراني.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض، إنه لا إعلان في الوقت الحالي عن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية والمباحثات مستمرة.

وأعلنت شبكة "إن بي سي"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، إن هناك إعلانا مرتقبا بشأن تزويد أوكرانيا بـ القنابل العنقودية.

وفي مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني زيلينسكي، طالب زيلينسكي بايدن بزيادة الدعم العسكري لـ أوكرانيا حتي ينجح هجومها المضاد، ومن جانبه تعهد بايدن باستمرار دعم كييف أمام روسيا.