مليون سائح| الشركة المتحدة: مهرجان العلمين سيكون لمدة شهر ونصف وسيعزز السياحة

أكد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مهرجان العلمين، سيكون له أهمية في تنشيط السياحة الداخلية و الخارجية، وسيكون هناك أنشطة رياضية.



وأضاف العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال كلمته بـ المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق الدورة الأولي من مهرجان العلمين، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، أن المستهدف من المهرجان مليون سائح، وأن تكون المدينة على خريطة السياحة العالمية.



ولفت إلي أن المهرجان يعزز الفاعليات الثقافية و الفنية، و هناك نجوم كبار من انحاء العالم ستشارك في المهرجان.



وأشار إلي أن المهرجان سيكون له أهمية في النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الزيارات و النشاط السياحي.



ووجه الشكر لـ جميع الشركات التي شاركت في المهرجان، وقام بذكر اساء بعض الشركات منها تذكرتي، وحديد عز.



وكشف أن المهرجان سيكون لمدة شهر ونصف، وان هناك مسرح، وفاعليات مميزة على الشاطئ، وهناك فرق لـ الفنون الشعبية ستقدم عروض وتنال إعجاب الجميع.

