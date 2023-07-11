فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

قدمت مذيعة موقع صدى البلد ياسمين فتح الله تفاصيل ظاهرة النينيو حيث حذر علماء المناخ من خطورة هذه الظاهرة التي تهدد عدة دول على كوكب الأرض لأنها تتسبب فى فيضانات وارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات.

فظاهرة "النينيو" و "النينيا" ظاهرتان مناخيتان طبيعيتان في المحيط الهادئ ويؤثران بشكل كبير على الطقس والأنظمة البيئية والاقتصاد ويتسببان فى حرائق الغابات، و الآن قارب الاحترار، حسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الوصول إلى 2 درجة مئوية، ومتوقع أن يصل إلى 2.3 درجة مئوية بحلول عام 2025.

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