مرتضى منصور يحذر الأعضاء من تصرف يؤدى للشطب قبل مباراة القمة

حذر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك بعض من أعضاء الجمعية العمومية الذين يشجعون الأهلى من تصرف فى مباراة القمة القادمة قد يؤدى إلى شطب عضويتهم .

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن أى عضو يتمتع بخير نادى الزمالك وخدماته ومنشآته سيقوم بتصرف احتفالى بالأهلى أثناء القمة أو التهكم على الزمالك سيتم شطب عضويته على الفور .

وشدد مرتضى منصور على أن أى عضو أهلاوى عليه مشاهدة القمة فى منزله منعا لحدوث أى مشاكل بين الأعضاء فى ذلك اليوم .

موعد الجمعية العمومية

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك موعد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لإقرار لائحة النادى الجديدة .

وقال مرتضى منصور فى حديث لأعضاء الزمالك منذ قليل : أرسلت لوزير الشباب والرياضة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لإقرار لائحة الزمالك الجديدة فى الثامن عشر من أغسطس المقبل .

وشدد مرتضى منصور على ضرورة حضور أعضاء الجمعية العمومية لإقرار لائحة الزمالك الجديدة والتى تتضمن قيمة فصل العضوية بتخفيضها من ٣٠ الف جنيه ايام اللجان المعينة إلى ٦ آلاف جنيه بقرار تحملته على مسئوليتى منذ ١٣ يوما فقط شهد فصل أكبر عدد من أبناء وبنات الاعضاء .