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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بينهم سيدة.. ننشر أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي الإسماعيلي

صدى البلد

أغلق، اليوم الثلاثاء، باب الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، والذي تم فتحه لأول مرة الأربعاء الماضي.

 


وأعلن مسئولو الإسماعيلي، رسميًا، عن إجراء الانتخابات الشرعية 19 أغسطس المقبل، لاختيار مجلس جديد لتولي مهام النادي لمدة 4 سنوات مقبلة، لإضفاء الاستقرار والهدوء على جنباته وانتشاله من المشاكل والأزمات التي يعيشها خلال الوقت الراهن.

 


وحصل «صدي البلد»، علي كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي للدورة 2023 الي 2027.

وبحسب الكشف الذي حصل «صدي البلد»، علي نسخة منه، تقدم للترشح كلا من عمرو زكي محمود عبد الرحمن " نائب مجلس إدارة"، محمد اميرو درويش عثمان " امين صندوق"، ايمن محمد احمد هاشم" عضو شباب"، حمد حسن عيد حمد " عضو"، محسن عبد المسيح فهمي عبد المسيح " عضو"، علي عبد الله عبادي " امين صندوق"، أسامة محمد محمد سيد احمد " عضو"، محمد نبيل محمد النجدي " عضو"، سماح عرفة " عضو"، سليمان احمد محمد ابو عريضة " رئيس"، محمد جمال عبد المنعم عبد العزيز " عضو شباب"، فرج عمران سالم عمران " نائب رئيس"، نصر محمد ابو الحسن " رئيس "، اشرف محمد حلمي " نائب رئيس "، مصطفي محمد احمد شلة " امين صندوق"، كمال حمودة كمال كامل " عضو "، احمد محمد عبد السميع فرج " عضو "، محمد عبد العال محمد عفيفي " عضو شباب"، اشرف احمد عبد اللطيف محمد " امين صندوق "، محسن حنفي ابو الحسن قلين " عضو "، عمر عادل السيد طنطاوي " عضو شباب"، محمد ابراهيم محمود احمد " عضو "، وليد احمد فؤاد " عضو "، حسام عبد البديع كامل محمد " عضو شباب، شوقي عوض عبد العزيز شوقي " عضو "، ابراهيم محمد مدبولي " عضو شباب"، علي عبد العزيز علي غيط " رئيس"، احمد محمد عبد الرحمن عبد المنعم " عضو"، احمد جمال فهيم فهيم " عضو"، محمد السيد محمد محمد " عضو"، محمد عبد العظيم مصطفى موسى.

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