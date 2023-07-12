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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

موتها عشان طلعت بدون إذنه.. قرار من النيابة بشأن متهم بضرب طفلة

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بضرب نجلة زوجته بالضرب حتى الموت مستخدما “خرطوم”.

 

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‏وكان قسم شرطة البساتين تلقى إشارة من مستشفى أحمد ماهر باستقبالها طفلة اسمها ولاء 11 سنة مصابة بزرقان وتورم بالجسم وتوفيت فور وصولها .


‏على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل سكن الطفلة المجني عليها وتبين من الفحص والتحري أن الطفلة قد تعرضت للاعتداء بالضرب والتعذيب على يد زوج والدتها بسبب خروج الطفلة الدائم من المنزل وتأخذها دون إذن.

‏وتمكن رجال المباحث من القبض على زوج ولدها المتهم بقتلها وقرر في أقواله أمام رجال الأمن انه لم يقصد قتلها بل كان يقصد تهذيبها الا انه فوجئ أنها لقيت مصرعها متأثرة بالاعتداء عليها، وتم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة

 

ضرب طفلة اعتداء بالضرب الاعتداء شرطة البساتين مستشفى أحمد ماهر

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