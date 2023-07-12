كشف الدكتور إسلام عزت أخصائي دراسات المواد القديمة بالمعهد العلمي الفرنسي للأثار الشرقية، تفاصيل الانتهاء من مشروع ترميم اللوحات الخشبية لمصطبة حسي رع.

وقال أخصائي دراسات المواد القديمة إن اللوحات الخشبية تعود لـ عصر الدولة القديمة، الأسرة الثالثة، وأن اللوحات الخشبية، من أهم اللوحات بالعالم، وليس في مصر.

وأضاف أخصائي دراسات المواد القديمة ، خلال حواره على القناة الأولي، أن تلك اللوحات الخشبية، كانت موجود في سقارة، وأن هذه اللوحات تمثل تاريخ كبير بمصر.

ولفت إلي أن اللوحات الخشبية تعتبر عنصر أمان، وأن له قيمة في الحضارة الفرعونية، وأن حسي رع يعتبر أول طبيب أسنان بمصر.