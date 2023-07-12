تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع لاعبي الفريق، بعدما حرص على حضور مران الفريق، عصر الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري الممتاز.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الخطيب حرص على التواجد في تدريب الفريق وهنأ السويسري مارسيل كولر والجهاز الفني بحصد لقب الدوري بشكل رسمي بعد فقدانه آخر نسختين.

الخطيب مع لاعبي الأهلي

وأضاف حتحوت، أن الخطيب هنأ اللاعبين وأشاد بمسيرتهم في بطولة الدوري وحسم اللقب مبكرًا، مؤكدًا تقديره ومجلس الإدارة لهم وثقته الدائمة فيهم.

وتابع حتحوت، أن الخطيب حرص على عقد جلسة سريعة مع مارسيل كولر وسيد عبد الحفيظ للاطمئنان على حالة اللاعبين واستعدادات ما قبل قمة الدوري، مضيفًا أنه طالب اللاعبين والجهاز الفني بتقديم عرض قوي يليق بالفريق الأحمر في مواجهة الزمالك المقبلة كونها مباراة جماهيرية يترقبها الملايين.

وحسم الأهلي الدوري بشكل رسمي فيما ينتظره لقاء الزمالك في قمة الكرة المصرية الخميس المقبل باستاد القاهرة.