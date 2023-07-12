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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. تعبك في الحر إشارة لحالات صحية مقلقة| اعرف إزاى وإمتى

الحر
الحر

يعاني الكثير من الأشخاص من التعب فى  وقت الحر الشديد ولكن البعض يعاني من متاعب صحية متزايدة، فهل فكرت أنها إشارة على مشكلة ما فى جسمك؟

ويمكن أن يؤدي الحر الشديد وأشعة الشمس إلى زيادة مخاطر حدوث مشكلات مثل الجفاف والصداع والإغماء.

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 وكشف يوهانس أويس، الطبيب العام في Broadgate General Practice بلندن، في حديث لـ صحيفة "ذي إكسبريس" البريطانية، عن 3 إشارت تحدث بشكل قوي خلال الحر تكشف المعاناة من مشكلة صحية أو مرض لم تكتشف إصابتك به بعد، وهي:

التعب

قال الدكتور أويس إن الإرهاق المستمر أو المفرط فى الحر يمكن أن يكون إشارة للعديد من الحالات الطبية مثل فقر الدم واضطرابات الغدة الدرقية والسرطان وعدوى معينة، وعليك التفكير في طلب المشورة من أخصائي طبي. 

ومن أهم المشكلات المحتملة هى: اضطرابات الغدة الدرقية وقصور الهرمونات التي تلعب دورا مهما في تنظيم التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة في الجسم.

التعب
التعب


الصداع

يعاني كثيرون من الصداع في الطقس الحار، ولكن عند المعاناة من الصداع الشديد أو المتكرر فإنه مؤشر لأمراض أخرى مثل التهاب الجيوب الأنفية أو ارتفاع ضغط الدم.

صعوبات في التنفس

الهواء الحار الرطب يمكن أن يجعل التنفس أكثر صعوبة قليلا، لكن إذا وصل الأمر لضيق التنفس الشديد والمتكرر فيدل ذلك على الإصابة بأحد أمراض الجهاز التنفسي الأساسية مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

يتسم مرض الانسداد الرئوي المزمن يحدث بسبب التعرض الطويل الأمد للمهيجات مثل دخان السجائر أو تلوث الهواء أو عوادم السيارات أو التعامل مع الواد الكيماوية، ويؤدي هذا الالتهاب إلى تضييق الشعب الهوائية وتثخينها.

الحر ارتفاع ضغط الدم درجات الحرارة دخـان السجائر حرارة الصيف زيادة مستويات الطاقة رفع ضغط الدم صعوبات التنفس فرط نشاط الغدة الدرقية نشاط الغدة الدرقية مرضى السرطان

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