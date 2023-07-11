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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشبة رخيصة بنفس فعالية أدوية مرض السكري .. لن تتوقعها

السكري
السكري

يعد مرض السكري من أكثر المشكلات الصحية انتشارا فى العالم وهو داء مزمن يصيب الإنسان من الطفولة إلى الشيخوخة وله مضاعفات خطيرة عديدة .

ورغم خطورة مرض السكرى فيمكن السيطرة عليه بالعادات الصحية المناسبة والنظام الغذائي المناسب وتناول بعض الأطعمة والمشروبات التى تساعد فى ضبط معدلات السكر فى الدم مما يجعل الإنسان يعيش بشكل طبيعي كأنه غير مصاب بمرض السكري. 

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ووفقا لما جاء فى موقع “ stylecraze” فإن عشبة المريمية تعد علاجا خارقا لعدد كبير من الأمراض من بينها السكري حيث تضبط نسبة الجلوكوز وتقلل الكوليسترول وتحسن البنكرياس 

مشروب المريمية الدافئ له تأثير شبيه بالميتفورمين على جسمك، وهي في الواقع ، بنفس فعالية الدواء المستخدم في علاج مرض السكري من النوع 2. 

تستخدم المريمية كعلاج تقليدي لمحاربة مرض السكري في العديد من البلدان وتشير العديد من الدراسات التجريبية إلى أن مستخلصاتها تستطيع ضبط الجلوكوز فى الدم دون التأثير على إنتاج الأنسولين في البنكرياس.

شرب حوالي 300 مل من شاي المريمية مرتين يوميًا يزيد من تركيز مضادات الأكسدة في جسمك ومضادات الأكسدة ، بدورها ، تحمي الكبد والقلب من الإجهاد الكيميائي الذي يسببه عادة مرض السكري (1).

السكري الكوليسترول تقلل الكوليسترول مرض السكري عشبة المريمية

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